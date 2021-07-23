Сегодня в Токио состоится торжественная церемония открытия Олимпийских игр

Главное спортивное событие года пройдет без зрителей

Сегодня, 24 июля, в 16:00 по челябинскому времени начнется торжественная церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио. Соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа. В составе сборной России в турнире выступят восемь южноуральских спортсменов.

Парад участников, главная часть любой церемонии открытия Олимпийских игр, из-за ковидных ограничений пройдет без зрителей. На трибунах будут присутствовать только представители Международного и национальных олимпийских комитетов, а также других официальных лиц. На параде каждую страну будут представлять два знаменосца. В нашей команде это олимпийские чемпионы Максим Михайлов (волейбол) и Софья Великая (фехтование). Всего в церемонии примут участие спортсмены из 205 стран. Сначала по стадиону пройдет команда Греции, которая первой принимала Олимпийские игры, а замыкающей будет Япония — хозяйка соревнований в этом году.

Программа церемонии открытия держится в строгом секрете. Но уже известно, что ее название — United by Emotion, или «Объединены эмоциями». Делегации спортсменов во время парада пройдут по традиции в алфавитном порядке. Вот только не по английскому алфавиту, а согласно японской катакане.

После олимпийской клятвы атлетов, тренеров и официальных лиц Игры будут объявлены открытыми. Знаменитую фразу «Объявляю Олимпийские игры открытыми» произнесет 126-й император Японии Нарухито.

Зрители могут рассчитывать на зрелищное художественное представление: на стадионе появится пламя и зажжется олимпийский котел. В отличие от предыдущих Игр, котел будет расположен за пределами стадиона — в районе Tokyo waterfront city.

Одна из самых символичных и важных частей церемонии открытия — олимпийская клятва. К Токио-2020 клятву значительно изменили, чтобы подчеркнуть важность солидарности, вовлеченности, равенства и недопущения дискриминации.

Количество присягающих также увеличено с трех до шести: по два спортсмена, тренера и судьи. Это соответствует стремлению Международного олимпийского комитета (МОК) и Организационного комитета Токио-2020 к гендерному равенству.

Напомним, что в Олимпийских играх — 2021 примут участие восемь южноуральских спортсменов: Владимир Иванов (бадминтон), Екатерина Курочкина (гребля академическая), Василий Мизинов (легкая атлетика), Екатерина Александрова (теннис), Татьяна Минина (тхэквондо), Эльвина Каримова, Мария Берснева и Евгения Головина (все — водное поло). ИА «Первое областное» в специальном проекте «Верим в Россию! Болеем за наших» подробно рассказало о спортсменах, оценив их медальные перспективы.

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