Сегодня спортсмены, а завтра спасатели

В Челябинске наградили чемпионов по пожарно-прикладному спорту

Накануне Дня пожарной охраны России в МЧС России по Челябинской области состоялось награждение южноуральских чемпионов — победителей и призеров всероссийских и международных соревнований по пожарно-спасательному спорту. На протяжении двух десятков лет наши спортсмены неизменно финишируют в тройке призеров на чемпионатах страны, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Соревнования по пожарно-спасательному спорту включают в себя несколько дисциплин. Среди них — подъем по штурмовой лестнице в окно учебной башни, преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, боевое развертывание и пожарная эстафета.

Те, кому довелось хоть раз побывать на подобных состязаниях, подтвердят, что проходят они всегда очень зрелищно и динамично. В этом виде спорта Челябинская область среди лидеров в РФ. Вот уже на протяжении двух десятков лет южноуральская команда неизменно финиширует в тройке призеров в общем зачете, а наши спортсмены составляют основу сборной России.

Сегодня настал черед принимать поздравления с успешным выступлением на всероссийских соревнованиях новую партию талантливых чемпионов. Их чествовал руководящий состав МЧС России по Челябинской области. Одна из них кандидат в мастера спорта Валерия Безденежных, серебряный призер в личном первенстве на чемпионате России по боевому развертыванию.

«Я уже шестой год занимаюсь пожарно-спасательным спортом. В нем нужна серьезная физическая подготовка, поэтому много времени уделяем на тренировках ОФП. На чемпионате страны в Екатеринбурге удалось показать достойный результат, войти в состав сборной России. Теперь есть желание проявить себя на международных соревнованиях. Ну а затем планирую посвятить себя работе. Я для себя уже решила, что хочу работать в МЧС», — отметила Валерия Безденежных.

Лидер мужской команды Челябинской области по пожарно-прикладному спорту Николай Ласынов также входит в состав национальной команды. И уже становился призером чемпионата мира.

«Это может показаться странным, но выиграть медали мирового первенства гораздо сложней, чем стать призером национального чемпионата. Пожарно-спасательный спорт в России — сильнейший в мире. Вот и получается, что отобраться на „мир“ непросто. Сейчас я учусь, продолжаю готовиться к новым состязаниям, но со своим будущим уже определился. Конечно же, стану пожарным», — говорит Николай Лысанов.

Впереди ребят и девушек ждут новые состязания, боевые учения и испытания. Тренерский штаб юношеских сборных команд Челябинской области уверяет, что в предстоящем чемпионате России южноуральцы снова будут среди главных претендентов в борьбе за место на пьедестале.