Сборные России по футболу и хоккею нуждаются в реформах

Президент РФ Владимир Путин призвал подумать о кадровых решениях после неудач наших команд

За провал футбольной сборной на чемпионате Европы и неудачное выступление хоккейной команды на чемпионате мира должны отвечать специалисты, курирующие национальные сборные. Владимир Путин в ходе прямой линии призвал подумать о принятии кадровых решений в двух главных командах страны.

«Спорт есть спорт, в нем случается всякое — как триумфы, так и поражения. Но результаты нашей хоккейной и футбольной команды не могут остаться незамеченными. У нас есть специалисты, которые должны дать анализ выступлению, сделать выводы из неудач. В таких случаях обычно следуют кадровые решения. Нужно двигаться дальше, провести работу над ошибками. Потенциал у России в спорте большой», — отметил Владимир Путин.

Напомним, что на чемпионате мира по хоккею сборная России в четвертьфинале уступила сборной Канады (1:2) и выбыла из борьбы за медали. На продолжающемся чемпионате Европы по футболу российская команда не смогла выйти из группы, заняв последнее, 4-е место.