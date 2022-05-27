Сегодня, 27 мая, Международная федерация хоккея (IIHF) запретила сборным России и Белоруссии участвовать в чемпионате мира 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба федерации.
Чемпионат мира 2023 года должен был пройти в России, но турнир перенесли из-за ситуации на Украине. Соревнования примут Латвия и Финляндия. Ранее Международная федерация хоккея не разрешила российской и белорусской командам участвовать в текущем чемпионате мира в Финляндии.
Отметим, что федерация хоккея России не согласна с отстранением сборных от международных турниров, так как на него нет правовых оснований.
Напомним, ранее решением совета был отменен чемпионата мира среди юниоров 2023 года, который должен был пройти в Омске и Новосибирске. Также Международная федерация хоккея отстранила российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации на неопределенный срок.
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