Сборные команды России обнародовали график этапов подготовки к Олимпийским играм

Челябинскую область для прохождения учебно-тренировочных сборов не выбрали

Федерации олимпийских видов спорта, представленных на Играх-2021 в Токио, обнародовали графики и места прохождения заключительных этапов подготовки к олимпийским соревнованиям. Минспорт РФ сообщил, что сборы российские команды проведут в семи странах и восьми регионах страны.

Тренерские штабы сборных команд России при выборе мест для прохождения предолимпийских сборов руководствовались географическим расположением спортивных баз. Важно было учесть их инфраструктуру, условия проживания и питания, а также часовой пояс и климатические условия, схожие с Японией, где будет проходить Олимпиада. Именно поэтому основные сборы в России планируются на территории Дальневосточного федерального округа — в Приморском и Хабаровском крае, Сахалинской области, Республике Бурятия.

В составе олимпийской сборной России в Токио выступят 8 южноуральских спортсменов. Так, бадминтонист Владимир Иванов с партнерами по команде будут готовиться к Олимпиаде во Владивостоке с 11 по 20 июля. Там же сборы проведут легкоатлеты с челябинцем Василием Мизиновым (21—30 июля). Три ватерполистки из «Динамо-Уралочки» в составе российской команды будут тренироваться во Владивостоке с 16 по 20 июля.

Теннисистка Екатерина Александрова с завтрашнего дня начнет с партнерами по команде предолимпийский сбор в Южно-Сахалинске (8—18 июля). Ряд сборных приняли решение готовиться к Олимпиаде в месте ее проведения — в Токио. Среди них — команды по тхэквондо с челябинкой Татьяной Мининой и по академической гребле с Екатериной Курочкиной из Магнитогорска.