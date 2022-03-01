Сборную России отстранили от участия в международных хоккейных соревнованиях

Под соответствующие санкции попала и команда Беларуси

Международная федерация хоккея (ИИХФ) отстранила сборную России от участия в международных матчах на неопределенный срок. Соответствующее заявление было сделано на сайте федерации. Кроме того, Россия лишена права на проведение молодежного чемпионата мира, который должен был пройти в Новосибирске и Омске в 2023 году.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) провела внеочередное заседание, в результате которого лишила российскую и белорусскую хоккейные федерации членства, говорится на официальном сайте организации.

Сообщается, что ИИХФ приняла решение о приостановке участия всех российских и белорусских национальных сборных и клубов в любой возрастной категории и во всех соревнованиях или мероприятиях под эгидой ИИХФ. Таким образом, сборные России и Беларуси не сыграют на чемпионате мира 2022 года в Финляндии.

Россия лишилась прав на проведение молодежного чемпионата мира, который должен был состояться в декабре 2022 — январе 2023 года в Новосибирске и Омске. В ближайшие месяцы ИИХФ начнет переговоры, чтобы найти новую страну — хозяйку соревнований.

Российские команды не примут участия в молодежном чемпионате мира 2022 года, чемпионате мира по хоккею — 2022 среди юношей до 18 лет, а также в молодежном женском чемпионате мира — 2022.

Эти действия были инициированы советом ИИХФ, чтобы позволить обеспечить безопасность соревнований и всех участвующих игроков, официальных лиц и болельщиков, сообщается в заявлении.