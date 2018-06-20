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/ Сборная России приблизилась к плей-офф Чемпионата мира-2018

Сборная России приблизилась к плей-офф Чемпионата мира-2018

Южноуральские болельщики поддержали футболистов.
сегодня в 08:32
  |  Спорт

Накануне, 19 июня, в Санкт-Петербурге сборная России обыграла команду из Египта в матче второго тура группового этапа Чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 3:1. Тем самым национальная команда закрепила лидирующее положение в группе А.

Исход матча решился во второй тайме. Открыли счет во встрече египтяне автоголом. Вскоре Денис Черышев и Артем Дзюба забили с разницей в полторы минуты. Сопернику удалось отыграть один мяч, его автором стал нападающий Мохаммед Салах, считающийся лидером сборной Египта.

Команда Станислава Черчесова претендует на досрочный выход в 1/8 мундиаля. Это зависит от результата встречи Уругвая и Саудовской Аравии. Положительный исход для россиян гарантирует ничья или победа южноамериканцев.

Южноуральские болельщики поддержали команду на стадионе «Санкт-Петербург» и в фан-зонах. После финального свистка на улицы вышли тысячи людей, массовые гуляния продолжись до утра. Российский флаг мелькает на снимках в социальных сетях.

С победой! Ура!

Публикация от Aleksey (@gladkih_a_77)


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