Сборная России уступила Финляндии в заключительном матче на Кубке Первого канала

Наша национальная команда проиграла в овертайме — 2:3

Сборная России уступила в заключительном матче Кубка Первого канала команде Финляндии в овертайме — 2:3. Одну из шайб за нашу национальную команду забросил хоккеист магнитогорского «Металлурга» Артем Минулин.



Финский форвард Валттери Мереля открыл счет за полторы минуты до конца первого периода. Во втором игровом отрезке хоккеист ХК «Металлург» Артем Минулин восстановил равновесие в счете. Однако в начале третьего периода Сакари Маннинен снова вывел финнов вперед, реализовав большинство. Под конец основного времени россияне смогли сравнять счет благодаря голу Вячеслава Войнова. Встреча перешла в овертайм, где победу финнам принес Маннинен.



Сборная Финляндия выиграла Кубок Первого канала набрав семь очков в трех играх. Второе место заняла команда России — семь очков после трех матчей (без учета встречи с Канадой).

