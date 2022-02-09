Сборная России с поражения стартовала в мужском турнире по керлингу на Олимпийских играх в Пекине

Наша команда лишь в экстра-энде уступила сборной США со счетом 5:6

На Олимпийских играх-2022 в Пекине стартовал мужской турнир по керлингу. Сборная России с двумя южноуральскими спортсменами в составе в первом матче группового этапа сыграла с действующими олимпийскими чемпионами из США. В равном поединке победу в экстра-энде победу одержали американцы со счетом 6:5.

Российской команде пришлось начинать олимпийский турнир с очень сложного поединка против сильной сборной США, четыре года назад завоевавшей золото на Играх-2018 в Пхенчхане. Однако сам ход игры показал, что в Пекине наша команда может бороться на равных с любым соперником.

Неудача в стартовом энде не выбила из колеи россиян. В третьем и четвертом нашим ребятам удалось завершить результативно и повести со счетом 3:1. Опытные американцы к 6-му энду выровняли положение. Кульминация в матче достигла своего апогея в заключительном 10-м энде — последним броском россиянам удалось взять один балл и перевести игру в экстра-энд. В нем право завершающего броска было у американцев. Они этим и воспользовались, одержав победу со счетом 6:5.

Напомним, что в составе сборной России выступают два южноуральских спортсмена — Сергей Глухов и Дмитрий Миронов. Завтра, 10 февраля, наша команда сыграет второй матч на турнире против хозяев турнира. Игра со сборной Китая начнется в 13:05 по челябинскому времени.