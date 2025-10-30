Сборная России с победы стартовала на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту

В состав команды вошли два спортсмена из Челябинской области

Российская команда успешно стартовала на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту. На соревнованиях в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) спортсмены выиграли командные эстафеты, а также завоевали золотые медали в личном первенстве. В составе сборной России отправились на турнир и два сотрудника МЧС России по Челябинской области, сообщает пресс-служба МЧС России.

На соревнованиях в Саудовской Аравии выступают 170 спортсменов из 14 стран. Среди фаворитов и сборная МЧС России, которая успешно выступила в первый день соревнований. Так, наша команда одержала победу в мужской и женской эстафетах в дисциплине «подъем по штурмовой лестнице».

Вчера, 29 октября, сотрудники МЧС России успешно выступили и в состязаниях по преодолению 100-метровой полосы с препятствиями. Среди мужчин золотую медаль завоевал Вадим Шевчук, среди женщин — Анна Юдина.

В составе сборной России отправились на чемпионат мира и два челябинских спортсмена — Олег Радеев и Дарья Друзь. Им предстоит выступить сегодня, 30 октября, в командной дисциплине «пожарная эстафета 4×100 метров».

Отметим, что мужская сборная МЧС России дебютировала на чемпионатах мира по пожарно-спасательному спорту в 2002 году и семь раз выигрывала командный зачет. Российские спортсменки впервые выступили на подобных соревнованиях в 2014 году и восемь раз становились чемпионами мира в командном первенстве.