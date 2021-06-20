Сборная России по водному поло заняла третье место в Мировой лиге

В матче за бронзу россиянки обыграли соперниц из Канады со счетом 10:8

Сборная России по водному поло обыграла команду Канады в матче за третье место Мировой лиги со счетом 10:8. Суперфинал турнира накануне, 19 июня, завершился в Афинах. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации водного поло России.

«Наша сборная очень достойно провела турнир, который расценивался как основной этап подготовки к Олимпийским играм в Токио. Уступив в стартовом матче группового этапа Канаде, вслед за этим россиянки одержали победы над Венгрией и Японией, в четвертьфинале обыграли сборную Греции, а за шаг до финала не справились с мощнейшей сборной США. Но в борьбе за бронзовые медали наши девушки смогли взять реванш у канадских ватерполисток и заняли третье место»,— сообщили представители Федерации водного поло России.

Напомним, в составе сборной России выступали три ватерполистки из златоутовской команды «Динамо-Уралочка»: Евгения Головина, Мария Берснева и Эльвина Каримова.

Женская Мировая лига по водному поло прошла с 14 по 19 июня на арене Olympic Aquatic Center в Афинах. Всего участие в турнире приняли 14 сильнейших команд.