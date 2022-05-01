Сегодня, 1 мая, сборная России по хоккею в Туле на стадионе «Ледовый дворец» обыграла команду Беларуси в товарищеском матче со счетом 5:2. Нападающий «Трактора» Никита Тертышный забросил первую шайбу в игре, защитник Сергей Телегин результативными действиями не отметился, сообщает пресс-служба ХК «Трактора».
В Туле прошел первый выставочный матч между сборными России и Беларуси. В игре приняли участие хоккеисты челябинского «Трактора» Никита Тертышный и Сергей Телегин. Форвард «черно-белых» открыл счет в матче на шестой минуте первого периода. Защитник Сергей Телегин сыграл весь матч, но результативными действиями не отметился.
В составе сборной России также отличились нападающие Марат Хайруллин (дубль), Федор Свечков, а также шайбу забросил голкипер российской команды Дмитрий Николаев. У команды Беларуси отметились форварды Егор Чезганов и Даниил Сотишвили. Завтра команды проведут повторный поединок — начало встречи в 18:00 по челябинскому времени.
Напомним, что международная федерация хоккея (ИИХФ) отстранила сборную России от участия в международных матчах на неопределенный срок. Соответствующее заявление было сделано на сайте федерации. Кроме того, Россия лишена права на проведение молодежного чемпионата мира, который должен был пройти в Новосибирске и Омске в 2023 году.
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