Сегодня, 5 мая, в Санкт-Петербурге на турнире St. Petersburg Cup состоялся матч между национальной и молодежной сборной России. Встреча завершилась в основное время победой главной команды страны со счетом 4:2. Форвард «Трактора» Никита Тертышный отметился заброшенной шайбой, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».
В составе национальной команды в первом звене сыграли хоккеисты «Трактора» Сергей Телегин и Никита Тертышный. Челябинский форвард в третьем периоде отметился заброшенной шайбой, которая позволила сборной России сравнять счет. Сергей Телегин очков не набрал. Также в составе молодежной сборной выступили магнитогорские хоккеисты из хоккейной команды «Стальные лисы».
Завтра сборная России сыграет против команды Беларуси, матч начнётся в 21:00 по челябинскому времени.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Импортозамещение Миасс Мнения Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... Моя деревня