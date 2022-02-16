Сборная России по хоккею обыграла Данию в четвертьфинале Олимпийских игр в Пекине

Победные шайбы забросили воспитанники южноуральской школы хоккея Никита Нестеров и Вячеслав Войнов

«Точно не считаю себя героем матча. Вся команда работала на победу. В эпизоде, когда датчане бросали по пустым воротам, все произошло мгновенно. У нас была ошибка, хорошо, что удалось исправить ее. У нас пока не все получается, есть над чем работать, хотя от матча к матчу прибавляем. Перед этой игрой разбирали, как действует их вратарь. Он часто садится и внизу собирает все, поэтому больше бросали верхом, и это принесло результат»,

— говорит Вячеслав Войнов.