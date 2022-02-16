Сегодня, 16 февраля, мужская сборная России по хоккею провела четвертьфинальный поединок на Олимпийских играх — 2022. Наша команда с трудом одержала победу над датчанами — 3:1 и вышла в полуфинал турнира. Победные шайбы забросили воспитанники южноуральской школы хоккея Никита Нестеров и Вячеслав Войнов.
После матчей группового этапа наша команда немного улучшила игру в нападении. Российские хоккеисты стали больше бросать по воротам соперника. Также российская дружина вновь неплохо действовала в обороне, надежно в воротах играл Иван Федотов, который в концовке матча совершил очень важные сейвы. В составе россиян отличились капитан Вадим Шипачев, для которого этот гол стал первым на турнире, воспитанники южноуральской школы хоккея Никита Нестеров и Вячеслав Войнов. В составе сборной Дании шайбу забросил Франс Нильсен.
«Точно не считаю себя героем матча. Вся команда работала на победу. В эпизоде, когда датчане бросали по пустым воротам, все произошло мгновенно. У нас была ошибка, хорошо, что удалось исправить ее. У нас пока не все получается, есть над чем работать, хотя от матча к матчу прибавляем. Перед этой игрой разбирали, как действует их вратарь. Он часто садится и внизу собирает все, поэтому больше бросали верхом, и это принесло результат», — говорит Вячеслав Войнов.
Напомним, что Россия и Дания встречались на групповом этапе. Россияне победили со счетом 2:0. Сборная России не пропускала от Дании на протяжении 232 минут и 53 секунд. Также на групповом этапе Россия одолела Швейцарию (1:0) и уступила Чехии (5:6 ОТ).
Также мужская сборная Словакии по хоккею совершила сенсацию, победив команду США в четвертьфинале олимпийского турнира. Встреча завершилась со счетом 3:2 после буллитов.
Полуфинальный поединок сборная России проведет в пятницу, 18 февраля. Соперник россиян станет известен позже в среду, после игр Финляндия — Швейцария и Швеция — Канада.
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