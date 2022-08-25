Национальная хоккейная лига планирует провести Кубок мира в 2024 году. Соревнования могут организовать в феврале, сообщает официальный сайт турнира. Комиссар НХЛ Билл Дэйли заявил, что участие сборной России в турнире находится под вопросом из-за политической ситуации в мире.
Билл Дэйли анонсировал участие восьми сборных. Однако, возможно, список расширят до 10 национальных команд. Если так произойдет, то будет проведена квалификация. Матчи предварительного раунда будут проведены на территории Европы, США и Канады, а полуфиналы и финал отыграют в Северной Америке.
Также двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов заявил, что проведение Кубка мира по хоккею без сборной России станет глупостью.
«Кубок мира без Малкина, Овечкина и Панарина? Не верится мне. Если у тебя эти ребята в лиге играют, почему нельзя сделать команду из них? Исходя из логики и разума, думаю, сборная России будет участвовать в Кубке мира», — прокомментировал Вячеслав Фетисов.
Отметим, в последний раз Кубок мира по хоккею состоялся в 2016 году в Торонто. Тогда турнир длился две недели, а участие в нем принимали сборные Европы, Канады, России, Северной Америки, США, Чехии, Швеции и Финляндии.
Напомним, что Международная федерация хоккея отстранила российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации на неопределенный срок. Также сборные России и Белоруссии по хоккею не примут участие в чемпионате мира 2023 года.
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