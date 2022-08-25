Сборная России по хоккею может принять участие в Кубке мира в 2024 году

НХЛ раздумывает над приглашением нашей национальной команды

«Кубок мира без Малкина, Овечкина и Панарина? Не верится мне. Если у тебя эти ребята в лиге играют, почему нельзя сделать команду из них? Исходя из логики и разума, думаю, сборная России будет участвовать в Кубке мира»,

— прокомментировал Вячеслав Фетисов.