Сборная России по бадминтону с челябинцем в составе вышла в полуфинал чемпионата Европы

Владимир Иванов поучаствовал в победе над командой Нидерландов

Челябинский бадминтонист Владимир Иванов в составе сборной России вышел в полуфинал чемпионата Европы. В последнем матче группового этапа российская команда обыграла сборную Нидерландов, после чего на жеребьевке определился и соперник по ½ финала.



Встреча России и Нидерландов стала третьей на групповом этапе чемпионата. Ранее наша команда одолела Англию и Францию. Матч против Нидерландов стал третьим в этой части соревнований и завершился со счетом 4:1, а победа позволила россиянам занять первое место в группе.

Владимир Иванов, который является капитаном сборной, вышел на корт в паре с Иваном Созоновым. Россияне взяли два сета со счетом 21:10 и 21:12 соответственно. Отметим, после победы над Нидерландами сборная России обеспечила себе медали чемпионата Европы.

«Каждый сделал свое дело, взяли все пары, кроме женской. Но мы их подстраховали в других разрядах. Евгения Косецкая в одиночке сыграла по плану, а у нашего дебютанта Георгия Карпова соперник снялся с матча, и это было важное очко. По итогам игр мы сделали себе, я считаю, хороший подарок — вышли с первого места, обеспечили медаль. И теперь уже в полуфинале и, я надеюсь, в финале будем решать — какого достоинства будут наши медали»,— отметил Владимир Иванов.

После игры с Нидерландами определился соперник россиян по полуфиналу. Им, как сообщает Федерация бадминтона России, станет команда Франции. Предыдущая встреча команд закончилась победой россиян 4:1. Добавим, во второй паре за выход в финал поспорят Дания и Германия, которые также пересекались между собой на групповой стадии.