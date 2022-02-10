Сборная России одержала первую победу на олимпийском турнире по керлингу

Во втором матче на Играх‑2022 наша команда обыграла соперников из Китая

Сегодня, 10 февраля, на зимних Олимпийских играх — 2022 проходит второй соревновательный день турнира по керлингу среди мужских команд. Наша сборная во главе с двумя челябинскими спортсменами в непростом поединке обыграла соперников из Китая — 7:4.

Накануне россияне сыграли с действующими олимпийскими чемпионами из США. Нашей команде удалось навязать борьбу одному из фаворитов турнира — лишь в экстра-энде американцам удалось склонить чашу весов в свою пользу (6:5). Игра россиян оставила приятное впечатление и дала повод надеяться, что в Пекине наша сборная способна бороться за высокие места.

Однако второй поединок на ОИ-2022 против соперников из Китая российской команде не удался. Ребята допускали много невынужденных ошибок, не всегда получалось реализовать свои успешные попытки. Ключевые события в матче произошли в 9-м энде. Россияне попытались усложнить игру, и эта агрессивная игра принесла успех. Китайцам не удалось решить сложную задачу, вынуждены были рисковать и допустили роковую ошибку. Этот энд россияне выиграли 4:0 и повели в счете 7:4. В заключительном раунде нашим парням оставалось лишь упрощать игру и доводить дело до победы. С этой задачей они успешно справились.

Напомним, что в составе сборной России выступают два воспитанника южноуральской школы керлинга — Сергей Глухов и Дмитрий Морозов. Сейчас они представляют два региона — Челябинскую область и Краснодарский край.

Завтра, 11 февраля, сборной России предстоит провести сразу два поединка. В утренней программе (08:05 по челябинскому времени) наша команда сыграет со швейцарцами, в вечерней, в 19:05, — с датчанами.