Сборная России одержала первую победу на Евро-2020

Российская команда обыграла финнов со счетом 1:0

Футболисты нашей команды во втором туре чемпионата Европы взяли верх над сборной Финляндии со счётом 1:0.

После поражения в стартовом матче Евро-2020 от бельгийцев (0:3), сборная России смогла реабилитироваться перед болельщиками, выиграв у финнов на чемпионате Европы, победив в Санкт-Петербурге со счётом 1:0

Первый гол на Евро-2020 в составе нашей команды забил Алексей Миранчук, выступающий за итальянский клуб «Аталанта». Он мастерски исполнил обводящий удар под занавес первого тайма.

В самом начале встречи финны тоже забили гол. Но судейская бригада зафиксировала офсайд по ходу атаки и отменила взятие ворот.

За ходом игры следили и жители Челябинской области. После завершения эмоциональных периодов в социальных сетях публиковались впечатления от игры.

«Выдохнул! Сборная России обыграла команду Финляндии в домашнем матче на Евро-2020 со счетом 1:0», — пишет один из них.

В заключительном матче группового этапа сборная России сыграет 21 июня с Данией.