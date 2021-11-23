Сборная России одержала четыре победы подряд на чемпионате Европы по керлингу

В составе команды выступают два южноуральских спортсмена — Сергей Глухов и Дмитрий Миронов

В норвежском Лиллехаммере продолжается чемпионат Европы по керлингу. Мужская сборная России с двумя южноуральцами в составе на групповом этапе одержала четыре победы и возглавляет таблицу в дивизионе «Б». Сергей Глухов и Дмитрий Миронов с партнерами по команде на этих стартах ставят перед собой задачу вернуться в элитный дивизион.

Неудачно выступив на предыдущих соревнованиях, мужская сборная России по керлингу вынуждена была стартовать на чемпионате Европы не в элитном дивизионе, а лигой рангом ниже.

Сергей Глухов, Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев уверенно начали турнир. В первом поединке российская команда уверенно обыграла литовцев — 8:2. На следующий день наши парни также не испытали проблем с белорусами — 10:4. Далее вынуждены были признать поражения керлингисты из Латвии (4:8) и Эстонии (3:11).

После четырех сыгранных туров сборная России уверенно лидирует в турнире, не потерпев поражений. Второе и третье места занимают команды Испании (3 победы) и Эстонии (2 победы). Для того чтобы вернуться в дивизион «А» чемпионатов Европы, российской сборной необходимо занимать одно из двух первых мест в дивизионе «Б».

Напомним, Сергей Глухов и Дмитрий Морозов являются воспитанниками челябинской школы керлинга. Они представляют наш регион и дают параллельный зачет Краснодарскому краю, где сейчас живут и тренируются. Оба являются кандидатами на участие в зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.