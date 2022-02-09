Сегодня, 9 февраля, в первом матче на Олимпийских играх в Пекине мужская сборная России обыграла Швейцарию — 1:0. Южноуральские хоккеисты не смогли набрать очков в игре.
Первый период прошел в быстром темпе. Обе команды старались много атаковать и бросать по воротам. Нашим хоккеистам удалось открыть счет за 2,7 секунды до перерыва. Забросил шайбу Антон Слепышев.
Второй и третий период прошел в плотной и жесткой борьбе. Обе команды часто «удалялись». В середине второго периода нападающий сборной России Дмитрий Воронков пытался затолкать шайбу под щитками голкипера, из-за этого получилась стычка — уже после свистка арбитра. В составе сборной России малые штрафы получили Дмитрий Воронков и Павел Карнаухов, у швейцарцев — Мирко Мюллер и Андрес Амбюль.
Также нападающий Антон Слепышев в конце второго периода был оштрафован за удар соперника головой. Судьи выписали ему 4 штрафные минуты. За несколько минут до окончания основного времени хоккеист сборной Швейцарии имел возможность сравнять счет, но попал в штангу. В нервной концовке встречи российские хоккеисты смогли выстоять и одержать первую победу на Олимпиаде.
Напомним, что в сборной России представлены пять воспитанников южноуральской школы хоккея. Есть еще и два игрока из южноуральских клубов — Владимир Ткачев («Трактор») и Андрей Чибисов («Металлург»).
Следующий матч сборной России состоится 11 февраля. Наши хоккеисты встретятся со сборной Дании. Начало матча — в 11:00 по челябинскому времени.
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