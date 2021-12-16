Сегодня, 16 декабря, в Москве состоялся второй матч Кубка Первого канала, в котором сборная России победила команду Швеции со счетом 1:0. Форвард «Трактора» Владимир Ткачев отдал голевую передачу на Вячеслава Войнова.
Россия одержала вторую подряд победу на домашнем этапе Евротура. Вчера сборная России начала Кубок Первого канала с победы над канадцами со счетом 4:3.
В следующем туре 18 декабря сборная России сыграет с Чехией, а Швеция встретиться с Канадой 17 декабря.
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