Сборная России обыграла Швецию во втором матче Кубка Первого канала — 1:0

Форвард «Трактора» Владимир Ткачев отдал голевую передачу

Сегодня, 16 декабря, в Москве состоялся второй матч Кубка Первого канала, в котором сборная России победила команду Швеции со счетом 1:0. Форвард «Трактора» Владимир Ткачев отдал голевую передачу на Вячеслава Войнова.



Россия одержала вторую подряд победу на домашнем этапе Евротура. Вчера сборная России начала Кубок Первого канала с победы над канадцами со счетом 4:3.



В следующем туре 18 декабря сборная России сыграет с Чехией, а Швеция встретиться с Канадой 17 декабря.

