Сборная России будет бороться за место в тройке призеров на зимней Олимпиаде-2022

Соответствующее заявление сделал президент ОКР Станислав Поздняков

Сегодня, 17 января, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков озвучил медальные планы нашей команды на зимних ОИ-2022 в Пекине. По словам спортивного чиновника, российские спортсмены могут завоевать около 30 медалей, а сборная — бороться за место в тройке призеров в командном зачете, сообщает Олимпийский комитет России.

«У нас есть своя методика по определению возможного количества медалей. К сожалению, погрешность большая при ковиде, у нас возникают проблемы из-за нестабильного календаря. Самое главное, что все смогли принять участие в соревнованиях», — отметил глава ОКР.

Станислав Поздняков напомнил о словах основателя олимпийского движения барона Пьера де Кубертене о том, что сам факт участия в Играх является уже победой. Однако добавил, что в современном спорте олимпийский лозунг приобрел другой смысл и сейчас важен результат и завоеванные атлетами медали.

«Мы готовы бороться за 30 медалей различного достоинства. У нас хорошая сборная, готовая биться за место в тройке призеров в командном зачете. Я надеюсь, что каждый наш спортсмен сможет реализовать свой потенциал», — добавил Станислав Поздняков.

Напомним, что зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Претендует на участие в соревнованиях и большая группа южноуральских спортсменов.