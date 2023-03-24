Сборная молодых звезд России по хоккею — «Россия 25» совместно с национальной командой Беларуси отправится в турне по городам и странам. Первые товарищеские матчи между командами пройдут в Челябинске 2 и 3 мая. Состав и тренерский штаб нашей сборной будут определены позднее, сообщает пресс-служба ФХР.
Турне пройдет со 2 по 16 мая в городах трех стран. В некоторых матчах примет участие национальная сборная Казахстана. Выезды проводят с целью укрепления сотрудничества между странами, а также для подготовки кандидатов в национальную сборную России в условиях изоляции от главных международных турниров.
Полное расписание турне:
Челябинск
2 мая Россия 25 — Белоруссия
3 мая Россия 25 — Белоруссия
Астана, Казахстан (турнир трех команд)
5 мая Казахстан — Россия 25
6 мая Россия 25 — Белоруссия
Красноярск
9 мая Россия 25 — Белоруссия
Тула
12 мая Россия 25 — Белоруссия
13 мая Россия 25 — Белоруссия
Минск, Белоруссия
15 мая Белоруссия — Россия 25
16 мая Белоруссия — Россия 25
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