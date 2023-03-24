Хоккеисты сборной России сыграют товарищеские матчи с Беларусью в Челябинске

Товарищеские игры пройдут 2 и 3 мая

Сборная молодых звезд России по хоккею — «Россия 25» совместно с национальной командой Беларуси отправится в турне по городам и странам. Первые товарищеские матчи между командами пройдут в Челябинске 2 и 3 мая. Состав и тренерский штаб нашей сборной будут определены позднее, сообщает пресс-служба ФХР.



Турне пройдет со 2 по 16 мая в городах трех стран. В некоторых матчах примет участие национальная сборная Казахстана. Выезды проводят с целью укрепления сотрудничества между странами, а также для подготовки кандидатов в национальную сборную России в условиях изоляции от главных международных турниров.

Полное расписание турне:

Челябинск

2 мая Россия 25 — Белоруссия

3 мая Россия 25 — Белоруссия



Астана, Казахстан (турнир трех команд)

5 мая Казахстан — Россия 25

6 мая Россия 25 — Белоруссия



Красноярск

9 мая Россия 25 — Белоруссия



Тула

12 мая Россия 25 — Белоруссия

13 мая Россия 25 — Белоруссия



Минск, Белоруссия

15 мая Белоруссия — Россия 25

16 мая Белоруссия — Россия 25