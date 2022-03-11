Сборная вузов Челябинской области завершила выступление в дебютном сезоне в высшем дивизионе Ассоциации студенческого баскетбола. По итогам регулярного чемпионата Челябинская сборная заняла 12-е место и вышла в плей-офф. В 1/8 финале наши баскетболисты проиграли питерской команде ГУТИД, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
В сборную вошли студенты двух вузов региона — ЮУрГУ и УралГУФКа. Тренером команды был назначен экс-игрок команды Суперлиги-2 БК «Челбаскет» Владимир Емельянов. По итогам регулярного чемпионата Челябинская сборная заняла 12-е место из 24 команд, вышла в плей-офф и в 1/8 финала проиграла одному из претендентов на медали — питерской команде ГУТИД.
«В целом результатом нашей работы я доволен, наконец-то получилось создать сборную Челябинской области. Очень радует, что наш регион в высшем дивизионе АСБ представлен тремя командами — двумя из Магнитогорска (МГТУ им. Носова) и созданной впервые сборной. Относительно спортивных достижений — считаю, что потенциал студенческой сборной намного больше того результата, которого мы добились. Мы понимаем, что есть часть вопросов, над которыми нужно работать. Надеюсь, что в следующем сезоне мы все эти нюансы учтем и достигнем больших результатов». — рассказал президент Федерации баскетбола Челябинской области Николай Сандаков.
Сборная вузов Челябинской области стала частью профессиональной пирамиды «Челбаскета». Основная цель для создания этой команды — дать возможность продолжить карьеру на достойном уровне, с хорошим уровнем игровой практики, игрокам, которые уже не играют в детско-юношеских командах (ДЮБЛ) и пока еще не достают навыками до профессиональных лиг чемпионата России.
«Спортивные результаты команды в первом сезоне оцениваю на „удовлетворительно“. Объективно с текущим составом и уровнем команды, молодым и не очень опытным тренером мы на своем месте и, конечно, у нас огромные перспективы для роста. Главное достижение этого сезона — то, что в Челябинск вернулся большой студенческий баскетбол. Для игроков участие в студенческой сборной — это отличный опыт, а для молодых игроков и будущих абитуриентов это еще и хорошая перспектива», — говорит руководитель студенческой сборной Челябинской области Виктор Ковригин.
Отметим, что летом студенты активно участвуют в турнирах по баскетболу 3×3 и будут готовиться к новому сезону Студенческой лиги РЖД.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Юридическая мясорубка Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Медгородок Моя деревня Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города