В Ханты-Мансийске прошли соревнования по лыжным гонкам среди главных управлений МЧС России по субъектам УрФО. Сборная Челябинской области заняла первое общекомандное место, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Челябинской области.
Организаторами был выбран формат индивидуальных гонок с раздельным стартом. Первыми на дистанцию в 3 километра вышли девушки. Лучше время с результатом 9 минут 6 секунд показала Анастасия Харина из Челябинской области. Следом на старт вышли мужчины. Они выступали в четырех возрастных категориях на дистанции в 5 километров. И южноуральцы вновь не подвели. Еще три золотые медали из четырех возможных от Александра Рудакова, Григория Ердакова и Андрея Рыжкова. По итогу Южноуральская команда уверенно заняла первое общекомандное место.
Отметим, что в состав нашей сборной вошли представители Миасского, Копейского и Златоустовского пожарно-спасательных гарнизонов.
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