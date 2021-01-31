Сборная Челябинской области выиграла домашний кубок губернатора по дзюдо

В заключительный день соревнований южноуральцы завоевали еще пять медалей

Команда Челябинской области на победной ноте закончила домашний Кубок губернатора по дзюдо. Соревнования проходили в эти выходные и завершились в воскресенье, 31 января.

В последний день соревнований челябинцы завоевали еще пять наград: две у мужчин и три у женщин. Из пяти медалей — две золотые и три серебряные. На высшую ступень пьедестала поднялись Дина Гизатулина, выступавшая в весовой категории до 78 килограммов, и Ренат Саидов, оказавшийся сильнее всех в весе свыше 100 килограммов. Серебряные медали достались Денису Коротаеву в весовой категории до 90 килограммов, а также Таисии Киреевой и Анастасии Холодилиной, выступавшим в весе до 70 и свыше 78 килограммов.

По итогам турнира Кубок губернатора Челябинской области остался на Южном Урале и в 20-й раз не покинул пределы региона. Трофей капитану команды вручила Ирина Текслер. После соревнований председатель попечительского совета областной федерации дзюдо отметила, что не могла не переживать за команду Челябинской области, а также подчеркнула выступление Рената Саидова, который поставил эффектную точку в финале.

«Кубок остается у нас, я переживала за это. Знаете, за 20 лет — это самые массовые соревнования, никогда не было столько участников. Мы гордимся, что у нас прошел такой массовый кубок и столько спортсменов приняло участие»,— сказала Ирина Текслер.

Напомним, в первый день соревнований южноуральцы завоевали семь медалей. Единственным обладателем золотой награды стал Никита Алексеенко, который был сильнее всех в весе до 66 килограммов. Кроме того, дзюдоисты Челябинской области принесли в копилку команды два серебра и четыре бронзы. По окончанию стартов в активе южноуральцев 11 наград — три золотых, пять серебряных и четыре бронзовых.

Добавим, Кубок Губернатора Челябинской области по дзюдо — один из самых престижных турниров в России. Соревнования носят статус «мастерских». Это значит, что их победители могут выполнить норматив и получить статус «Мастер спорта России».