Сборная Челябинской области стала чемпионом УрФО по шашкам

В неофициальном командном зачете сборная Южного Урала выиграла 62 медали

Сборная команда Челябинской области по шашкам стала лучшей в Уральском федеральном округе. Чемпионат и первенство УрФО завершились накануне в Челябинске. В общей сложности южноуральская команда выиграла 62 медали, а за награды на протяжении недели боролись 130 шашистов из четырех регионов в трех дисциплинах: «русские шашки — быстрая игра», «русские шашки — молниеносная игра», «русские шашки».

Победу сборная Челябинской области добыла в неофициальном командном зачете. Из 62 завоеванных южноуральцами медалей 23 золотые, 20 серебряных и 19 бронзовых. Так, абсолютной победительницей у девушек до 17 лет стала Полина Будникова, среди девушек до 14 лет лучше всех себя показала Мария Дзекун. У девочек до 9 лет в блице и быстрых шашках лучшей стала Екатерина Козлова. У юношей в возрасте 17 лет лучшим стал Роман Дредитов.

«У мужчин уверенную победу одержал гроссмейстер Дамир Рысаев из Свердловской области, прошедший всю дистанцию без поражений и набравший 11 очков. Серебряная награда досталась молодому мастеру спорта Александру Ширяеву из Челябинской области, набравшему десять очков и уступившему в личной встрече победителю турнира. Третье и четвертое место разделили мастера спорта Матвей Недбайло из Свердловской области и Кристина Ватолина из Челябинской области. Дополнительные показатели оказались выше у екатеринбуржца»,— рассказали ИА «Первое областное» в федерации шашек России.

Отметим, золото чемпионата покорилось Александру Ширяеву, но уже в блице. В этой же дисциплине еще одну медаль завоевал Данил Путинцев. По одной золотой медали в «классике» выиграли челябинки Дарья Ченпалова и Ксения Бондаренко, ставшие сильнейшими в категориях «девочки до 11 лет» и «девочки до 9 лет».