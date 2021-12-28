В Уфе состоялось спортивное событие — XVII Международный форум боевых искусств. В рамках форума прошел Кубок России по абсолютно реальному бою, в котором в составе сборной Челябинской области приняла участие команда Федерации армейского рукопашного боя Магнитогорска, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
В Кубке России по абсолютно реальному бою приняли участие юноши от 12 до 17 лет, представившие 24 региона нашей страны.
В командном зачете первое место заняла сборная команда Челябинской области, представленная спортсменами из Челябинска, Магнитогорска, Златоуста и Троицка, второе и третье место заняли Московская область и Саратовская область соответственно.
Кубок России был вручен представителю Федерации абсолютно реального боя России в Челябинской области Алексею Неклюдову. Благодарственными письмами были отмечены руководство, тренерский состав, подготовивший победителей и призеров форума, и судейский корпус Челябинской области.
Отметим, что на XVII Международном форуме боевых искусств на 14 площадках одновременно прошли соревнования, фестивальные программы, показательные выступления, мастер-классы и семинары по 17 наиболее популярным видам боевых искусств, спортивных единоборств и национальных видов спорта.
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