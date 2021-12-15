Сборная челябинской области победила в этапе первенства России среди юниорок

«Белых медведиц» и хоккеистки школы Макарова выиграли престижный турнир

Сборная челябинской области победила во втором этапе первенства России среди юниорок. Белые Медведицы" и хоккеистки школы Макарова вошли в состав нашего региона. В заключительных матчах челябинские хоккеистки превзошли Москву 4:3 и Свердловскую область 3:1, сообщает пресс-служба ХК «Белые Медведицы».



В Городецком районе Нижегородской области на ледовой арене «Emerald Ice» сражались семь команд девушек до 18 лет. Сборные Воронежской, Нижегородской, Московской, Свердловской, а также Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска. Южноуральская команда составлена из воспитанниц школы имени Сергея Макарова и действующих хоккеисток «Белых Медведиц». Возглавляет команду Александр Ложкин. Челябинская область досрочно, за день до окончания соревнований завоевала главный трофей.



В двух заключительных матчах Челябинск превзошел Москву 4:3 и Свердловскую область 3:1. И независимо от результатов последнего игрового дня стал победителем первенства страны U18.



Опыт игры в Женской хоккейной лиге за «Белых Медведиц» имеют семь хоккеисток — Софья Бойченко, Валерия Заика, Кристина Смирнова, Виктория Фёдорова, Екатерина Осминова, Злата Вавилова и Берта Валеева. Еще трое — нападающий Виктория Киселева и защитники Тамара Жордочкина и Милана Начётова — фигурируют в заявке «Белых Медведиц» на «Париматч чемпионат ЖХЛ».



Отметим, что хоккеистки «Белых медведиц» забрали два индивидуальных приза из трех на победном первенстве в Нижегородской области. 15-летняя Софья Бойченко стала лучшим вратарем турнира, а Виктория Федорова лучшим нападающем.

