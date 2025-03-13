Сборная Челябинской области отправилась на Всероссийские зимние сельские игры — 2025

Соревнования в Барнауле соберут более 600 спортсменов из 38 регионов

Завтра, 14 марта, в Барнауле стартуют XII Всероссийские зимние сельские спортивные игры, в которых выступят более 600 атлетов из 38 регионов страны. Отправилась на соревнования и сборная команда Челябинской области, сформированная по итогам региональной спартакиады «Уральская метелица». Нашим землякам предстоит принять участие в шести видах спорта, сообщает Дирекция спортивных мероприятий Челябинской области (оператор комплекса ГТО).

Шахматы и шашки, полиатлон (лыжная гонка, стрельба из винтовки и силовые упражнения ГТО), состязания спортивных семей и лыжные гонки, а также троеборье дояров и механизаторов — такие виды программы вошли в программу XII Всероссийских зимних сельских игр — 2025, которые стартуют завтра, 14 марта, в Барнауле. Эти соревнования посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Предполагается, что игры-2025 соберут более 600 участников из 38 регионов страны. Выступит в них и сборная Челябинской области. Она была сформирована по итогам результатов в сельской зимней спартакиаде «Уральская метелица», финальные старты которой принял Сосновский район. В заявку нашей команды вошли 17 спортсменов и 2 тренера.

Сборная Челябинской области на XII Всероссийских зимних сельских играх — 2025:

Виктория Боровик, Олеся Зайкова, Лидия Ткачук, Дарья Зоненко, Иван Фролов, Альмира Айткулова, Александр Ярушин, Анжелика Гареева, Ника Выскуба, Вячеслав Сапегин, Евгений Мальцев, а также Марат, Розалина и Артур Шафиковы, Андрей, Екатерина и Ульяна Гордиенко.

Тренеры команды: Антон Пивкин и Артем Зайков.

Южноуральским спортсменам предстоит выступить в следующих видах программы: состязание спортивных семей, троеборье механизаторов, троеборье дояров, лыжные гонки, шашки и шахматы.

Спортивная программа игр-2025 начнется в пятницу, 14 марта, а завершатся состязания 16 марта. Церемония открытия Всероссийских сельских игр состоится в «Титов-Арене» 15 марта в 17:00 по местному времени.





Справка:

Всероссийские зимние сельские спортивные игры проходят раз в два года начиная с 2003 года. Предыдущие зимние сельские спортивные игры проводились в 2023 году в Череповце. Напомним, что сборная Челябинской области на этих стартах заняла второе место во второй группе команд (численность населения в сельских районах — до 800 тысяч человек).