Сборная Челябинской области одержала победу в первенстве России по легкой атлетике

Турнир среди юниоров и юниорок до 20 лет проходит в Смоленске

Сборная Челябинской области по легкой атлетике одержала победу в командном зачете первенства России в помещениях. Соревнования среди юниоров и юниорок до 20 лет проходят в Смоленске. На них южноуральская команда заработала 238 очков. О победе на турнире ИА «Первое областное» рассказали в федерации легкой атлетики региона.



«Команда Челябинской области одержала победу в Высшей лиге и в следующем году получила право бороться в Суперлиге. Поздравляем всех с успехом!» — рассказали в федерации легкой атлетики Челябинской области.

Второе место в Высшей лиге заняла команда Ульяновской области, в активе которой 192 балла. Тройку призеров замкнула сборная Самарской области, записавшая на свой счет 158 очков.

Всего на турнире южноуральские легкоатлеты завоевали девять медалей. Пять из них — золотые, еще — две серебряные и две бронзовые награды. На высшую ступень пьедестала поднялись Валерия Щербинина в барьерном беге на 60 метров, Никита Павлов в забеге на 3 000 метров, Екатерина Домина в беге с препятствиями на 2 000 метров. Отметим, сразу два первых места на смоленском форуме у Анны Минуллиной, которая выиграла золото в беге на 3 000 и на 1 500 метров. Причем в последнем забеге девушка отличилась в свой день рождения.

Серебряные награды завоевали Никита Павлов в беге на 1 500 метров и Григорий Григорьев в забеге на 2 000 метров с препятствиями. Обладателями третьих мест стали Артем Змейкин в беге на 800 метров и Арина Разина в прыжке с шестом. Добавим, в общей сложности от Южного Урала в соревнованиях участвовало 12 спортсменов.