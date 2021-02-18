Южноуральская дзюдоистка Сабина Гилязова выступит на турнире «Большого шлема» в Израиле

Турнир в Тель-Авиве начнется в четверг, 18 февраля

Дзюдоистка из Челябинска Сабина Гилязова выступит на турнире в Израиле. Южноуральская спортсменка защитит честь региона в «Большом шлеме». Турнир пройдет в Тель-Авиве и начнется в четверг, 18 февраля. Об этом ИА «Первое областное» рассказали в пресс-службе центра олимпийской подготовки по дзюдо имени А. Миллера.



На турнире в Израиле Сабина Гилязова может заработать до 1 000 очков. Именно столько баллов спортсменка наберет, если выиграет золотую медаль. В случае второго места борец из Челябинской области получит 700 баллов, а если выиграет бронзу — 500 баллов.

«В первом поединке в весе до 48 килограммов ученица заслуженного мастера спорта России, чемпиона Европы, призера чемпионата мира Ивана Першина встретится с чемпионкой Азии — 2018 среди юниорок Галией Тынбаевой из Казахстана. Сабина Гилязова является победительницей „Гран-при — 2019“ в Ташкенте, бронзовой медалисткой „Большого шлема — 2020“ в Дюссельдорфе»,— рассказали представители ЦОП имени Миллера.

Отметим, в соревнованиях в Тель-Авиве выступят 422 спортсмена из 60 стран. Турнир входит в квалификационную систему к Олимпиаде в Токио. Добавим, помимо «Большого шлема» в Израиле заработать квалификационные баллы можно в состязаниях в Ташкенте, Тбилиси, Анталье, Париже и на чемпионатах Европы в Лиссабоне и мира в Будапеште.