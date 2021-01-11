Сабина Гилязова уступила в поединке турнира «Мировой серии»

Самые престижные мировые соревнования по дзюдо прошли не в пользу челябинки

Сегодня в столице Катара — в городе Доха начались первые в 2021 году крупные международные состязания по дзюдо с участием 400 спортсменов из 70-ти стран.

В стартовый день на татами вышла представительница Центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени А.Е. Миллера, победительница «Гран-при» в Ташкенте 2019 года Сабина Гилязова (48 кг). Ученица заслуженного мастера спорта России, чемпиона Европы, бронзового медалиста чемпионата планеты Ивана Першина, имеющая шестнадцатую позицию в рейтинг-листе IJF, в первом круге встретилась с медалисткой чемпионата Панамерики-2020 чилийкой Варгас Лей.

Как сообщает пресс-атташе Центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени А.Е. Миллера Валерий Китченков, одержав досрочную победу в первом поединке, Сабина уступила следующей сопернице француженке Мелани Клеман. Во вторник, 12 января выступит еще один челябинец, воспитанник старшего тренера СШОР «Локомотив», заслуженного тренера России Виктора Мосейчука Денис Ярцев. Первым оппонентом бронзового призера токийского чемпионата мира-2019 будет Фетхи Нурин из Алжира. Он является двукратным чемпионом Африки и трижды бронзовым медалистом чемпионата этого континента.

Все предыдущие состязания серии «Мастерс» проходили в конце года и были итоговыми. Перенос нынешнего турнира на январь связан с пандемией коронавируса.

