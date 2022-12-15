Год спорта в Челябинской области: от триумфов до разочарований

Вспоминаем и рассказываем, чем запомнился 2022 год

Большой хоккейный праздник на фоне бесславного падения «Трактора», безупречная организация российских турниров по легкой атлетике, баскетболу 3×3 и дзюдо в Челябинске, яркие победы Татьяны Мининой и Сабины Гилязовой в тхэквондо и дзюдо — даже несмотря на отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях, 2022-й год получился интересным и насыщенным на спортивные события. Вспоминаем и выделяем главные из них.

Событие года: Неделя звезд хоккея-2022

Самое яркое, масштабное и значимое спортивное событие для Челябинской области. В арене «Трактор» прошло четыре события — сначала Кубок вызова МХЛ и Матч звезд ЖХЛ, а затем и вишенка на торте — «Мастер-шоу» и Матч звезд с участием сильнейших хоккеистов КХЛ. В общей сложности мероприятия посетили около 22 тысяч зрителей.

«Челябинск — тот город, где любят и понимают хоккей. Здесь не могло быть промашки. Это как с „Матчем звезд“ приехать в Монреаль, а не в Роли или Нэшвилл. Там тоже хорошо, но не так, как в Мекке хоккея», — очень тонко подметил один из ведущих хоккейных обозревателей Павел Лысенков.

Некоторые эксперты назвали Неделю звезд хоккея в Челябинске лучшей в истории, журналисты восторгались шикарным пресс-центром, хоккеисты — болельщиками, а рэп и поп-исполнители, хедлайнеры шоу — атмосферой праздника. «С вами было хорошо, приглашайте нас еще», — сказала в прямом эфире автор хита «Доберемся до вершин» Анет Сай.

Мероприятие года: Всероссийская летняя Спартакиада

В связи с отстранением российских спортсменов от международных соревнований, во всех видах спорта были проведены альтернативные турниры. Для того, чтобы наши ведущие атлеты имели соревновательную практику и возможность состязаться с достойными своему уровню соперниками. Комплексные состязания «Игры Дружбы», «Мы вместе. Спорт», открытые национальные чемпионаты и этапы турниров (типа Russian Judo Tour) если не восполнили до конца образовавшийся пробел из-за отстранения России от международных соревнований, то помогли заполнить вакуум.

Главным стартом года для наших спортсменов стала Всероссийская летняя Спартакиада — некий аналог Олимпийских игр. С 10 августа по 2 сентября она прошла в 12 регионах страны. В ней выступили более 9 тысяч спортсменов по 39 видам спорта и разыграли 353 комплекта наград. Челябинская область приняла состязания по легкой атлетике. Наш регион по итогам всей Спартакиады вошел в десятку сильнейших, заняв 9-е место.

Турнир года: Чемпионат России по баскетболу 3×3

Челябинск не побоялся взяться за организацию турнира по новой и динамично развивающейся в молодежной среде разновидности баскетбола. Результат превзошел все ожидания. Переполненные трибуны Дворца спорта «Юность» — тому доказательство.

«Мы постарались сделать все, чтобы этот турнир стал настоящим спортивным праздником. Баскетбол 3×3 — это стильная, динамичная и командная игра, которая с каждым годом приобретает все больше болельщиков, в том числе и среди южноуральцев», — подытожил в мае этого года замгубернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.

Представители Российской федерации баскетбола (РФБ) остались в восторге от организации турнира. Как итог — южноуральской столице доверили провести 27-28 января еще два крутых турнира: Суперкубок России и этап чемпионата страны.

Откровение года: игра и результаты ВК «Динамо-Метар»

Приятно удивляет своей игрой в текущем сезоне женский волейбольный клуб «Динамо-Метар». Челябинки, никогда звезд с неба не хватали, барахтались в подвале турнирной таблицы. А в этот раз выдали мощный старт в чемпионате Суперлиги. Одно время даже входили в тройку сильнейших. Параллельно вышли и «Финал четырех» Кубка России. Но самое главное — вернули болельщиков на трибуны, на домашних матчах команды практически всегда аншлаг.

«В период межсезонья руководство клуба хорошо поработало на трансферном рынке. Нам удалось в Челябинск пригласить хороших и опытных игроков. Глядя на них растут в мастерстве и местные девушки», — объяснил чудесное преображение команды главный тренер «Динамо-Метара» Александр Кошкин.

Проект года: Крытый футбольный манеж в Челябинске

В ноябре в правительстве Челябинской области было подписано соглашение о строительстве в южноуральской столице универсального спортивного комплекса «Арена-Челябинск» на 3000 зрителей с полноразмерным футбольным полем. Его построят к 2025 году на средства регионального бюджета и компании УГМК.

Главная его особенность — объект будет полностью крытым и объединит под своей крышей не только поле (105×68 м), но и соответствующие олимпийским стандартам 400-метровые легкоатлетические дорожки. Таким образом, в зимний период времени здесь можно проводить не только тренировочные занятия, но соревнования всероссийского уровня по футболу и легкой атлетике.

Разочарование года: выступление хоккейного клуба «Трактор»

Финиш прошлого сезона в КХЛ подарил южноуральским любителям хоккея немало эмоций и радости. Магнитогорский «Металлург» хоть и уступил в финале Кубка Гагарина московскому ЦСКА, достойно завершил турнир, завоевав серебряные медали. Бронзовые награды достались челябинскому «Трактору».

Прошло полгода, а как все стремительно изменилось! И если «Магнитка» продолжает держать свой высокий уровень, то «Трактор» бесславно опустился на задворки Восточной конференции. Прямо сейчас челябинский клуб занимает последнее место в турнирной таблице. И хотя ситуацию исправить еще можно, «черно-белые» — главный претендент на победу в номинации «Разочарование года».

Проект года: Земский тренер

В этом году состоялся долгожданный запуск программы «Земский тренер», призванной привлекать специалистов в сельские территории, где наблюдается серьезный кадровый дефицит. На сегодняшний день с региональным Минспортом заключили договора 19 специалистов. Они получили единовременные выплаты в размере 1 млн рублей и теперь работают в сельских районах области с юными спортсменами. Опыт Челябинской области в реализации программы взял как пример для других субъектов РФ.

Стартап: возрождение баскетбольного клуба «Славянка»

Судьбоносное и значимое событие для всего челябинского спорта произошло и в августе — в южноуральской столице решили возродить женский профессиональный баскетбольный клуб «Славянка». Сейчас команда успешно выступает в Высшей лиге чемпионата России, молодые девочки рвутся в бой и завоевывают симпатии у баскетбольных болельщиков.

Триумф года: непобедимая тхэквондистка Татьяна Минина

Мы всегда знали и понимали, что челябинка Татьяна Минина сильнейшая тхэквондистка России в своей весовой категории. В этом году мы лично в этом убедились. В 2022-м наша звезда выступила в 9 соревнованиях и везде завоевала золотые медали. Более того, на этих турнирах она провела 24 поединка — во всо всех одержала победы! Непобедимая Татьяна не проиграла ни одного старта в этом году — фантастический результат!

Кубок Президента WTF в Албании, Матчевая встреча со сборной Ирана в Сочи, Кубок Беларуси в Минске, чемпионат мира среди военнослужащих в Иране, Кубок России и командный чемпионат страны, Кубок Президента СТР в Черкесске... На этих турнирах Татьяна Минина показала максимальный результат. Но главные победы она одержала сначала на чемпионате России в Нальчике, а затем подтвердила звание сильнейшей тхэквондистки страны на Всероссийской летней Спартакиаде. Браво!

Цитата года: Владислав Третьяк о матче сборной России в Челябинске

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк не только посетил Матч звезд КХЛ в Челябинске, но и провел рабочую встречу с губернатором Алексеем Текслером, на которой обсудил перспективы развития хоккея в регионе. И огорошил журналистов признанием уже после мероприятия.

«Одной из тем нашей беседы стала перспектива проведения домашнего матча сборной России в Челябинске. Уральцы точно заслужили возможность посмотреть на игру сборной вживую, рассматриваем город как один из кандидатов», — отметил Владислав Третьяк.

Национальная хоккейная сборная никогда ранее официальные матчи в Челябинске не проводила. Если такой поединок состоится в арене «Трактор», это будет очень крутым событием вне зависимости от статуса и ранга матча.

Фото — Марина Власова (ИА «Первое областное»), Павел Табарчук, Юлия Неструева, ФХР (fhr.ru), Союз тхэквондо России (tkd.ru).

Коллаж — Алексей Луканенков (ИА «Первое областное»).

