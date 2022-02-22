В Челябинск прибыли участники Кубка мира по фристайлу

Среди них новоиспеченные победители и призеры Олимпийских игр

Сегодня, 22 февраля, из олимпийского Пекина на Южный Урал прибыли спортсмены, которые примут участие в двух этапах Кубка мира по фристайлу на горнолыжном курорте «Солнечная долина» 27 и 28 февраля, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Организаторы предстоящих соревнований устроили гостям теплый и радушный прием в челябинском аэропорту — с песнями, плясками, подарками и угощениями. Среди прибывших победители и призеры Олимпийских игр в дисциплине ски-кросс.

Один из них — знаменитая шведка Сандра Неслунд, победитель зимних Игр-2022 в Пекине. Титулованная спортсменка призналась, что очень устала после олимпийских состязаний, но пообещала, что отдаст все силы для того, чтобы завоевать золото и на Кубке мира в России.



Внимание журналистов было приковано к российским спортсменам. На ОИ-2022 выступили два наших земляка — Игорь Омелин и Анастасия Чирцова. К сожалению, завоевать им медали не удалось, но выступили они достойно. Так, ски-кроссмен из Аши показал второй результат в квалификации, прошел первый раунд плей-офф, но не сумел выйти в четвертьфинальный заезд.

«Чувствовал в себе силы, что могу бороться за высокие места. Но обидная ошибка перечеркнула все надежды. Хотелось бы теперь успешно выступить на нашем домашнем этапе Кубка мира. Ставлю перед собой задачу как минимум стать призером», — признался Игорь Омелин.

Анастасия Чирцова из Магнитогорска весь текущий сезон пропускала из-за травмы. Ей удалось восстановиться перед Олимпиадой, поехать в Пекин и показать лучший результат среди россиянок в ски-кроссе. Однако этот факт стал для нее слабым утешением. Спортсменка призналась, что испытала большую горечь и разочарование оттого, что не смогла выйти в полуфинал.

«Бронзе своей, конечно же, рад. На эмоциональном подъеме теперь. Знаю, что наши спортсмены ранее никогда не выигрывали этап Кубка мира в Миассе. Постараюсь порадовать болельщиков и завоевать золото», — сообщил лидер российской команды по ски-кроссу Сергей Ридзик.

Напомним, что два этапа Кубка мира в «Солнечной долине» пройдут уже в эти выходные, 26 и 27 февраля. Приобрести билеты на соревнования можно прямо сейчас на сайте.