«Русские очень сильно бьют» — ватерполистка из Канады провела тренировку с командой «Уралочка»

13-летняя Алиса Пантелеева — о своей карьере, любви к водному поло и разнице в подготовке спортсменов по разные стороны океана

Алиса Пантелеева родилась в Челябинске, но в юном возрасте переехала вместе с семьей в Канаду. Именно там она и познакомилась с водным поло, теперь спортсменка успешно играет в школьной команде, эксперты и местные тренеры видят в ней потенциал и яркое будущее. Накануне Алиса провела летние каникулы в России, посетила Златоуст и даже потренировалась с девушками из команды «Уралочка». А еще пообщалась с корреспондентом ИА «Первое областное» и рассказала, в чем главное отличие в подготовке ватерполисток в России и Канаде.

* * *

На встречу с корреспондентом спортсменка пришла не одна, а со своим отцом Константином. Он, кстати, сыграл важнейшую роль в том, чтобы Алиса Пантелеева стала успешной и сильной ватерполисткой в Канаде. Именно ему и принадлежит идея провести летние каникулы с дочерью в России. И не просто так, а с пользой: договорился с руководством клуба «Динамо-Уралочка» о том, чтобы дочь провела одну тренировку с командой.

«„Динамо-Уралочка“ — это один из сильнейших клубов Европы и мира! В Златоусте Михаил Накоряков создал целую систему подготовки ватерполисток международного уровня. Поэтому и дочке полезно было посмотреть, как занимаются спортсменки, как происходит их тренировочный процесс. Да, одно совместное занятие с ватерполистками Златоуста вряд ли как-то повлияет на мастерство Алисы, но она хотя бы увидит, к чему нужно стремиться», — считает Константин Пантелеев.

Она это увидела своими глазами, познакомилась с девушками из Златоуста. Разумеется, они произвели на нее сильное впечатление. Во-первых, она провела занятие со спортсменками старшей группы. А у них более сильный и подготовленный бросок. Важная деталь: Алиса Пантелеева является голкипером. И она на себе могла ощутить мощь и силу таких бросков.

«Это был невероятный и интересный опыт. Я была немного скована из-за разницы в возрасте и уровне подготовки, но тренировки были очень интенсивными и помогли мне улучшить свои навыки. Девочки в „Уралочке“ очень техничные и подвижные. В Канаде на тренировках акцент больше делается на технику и тактику, в России много внимания уделяется физической подготовке. Русских девочек учат бить сильнее, то есть бросать по воротам», — считает Алиса Пантелеева.

* * *

Семья Пантелеевых уехала в Канаду, когда Алисе было полтора года. Свою спортивную карьеру начинала с танцев, но они ей не приглянулись. Затем была художественная гимнастика, но и с ней как-то не сложилось. У девочки не было интереса к этому виду спорта.

Водное поло в жизни спортсменки появилось случайно. В какой-то момент у нее появились проблемы с позвоночником. Настолько серьезные, что Алиса начала испытывать трудности с дыханием. Врачи посоветовали посещать бассейн. Но плавать от бортика до бортика — занятие, возможно, полезное, но не самое интересное. Другое дело, если совместить плавание с игрой с мячом.

«На первых порах девочке было очень сложно — она плавать-то толком не умела, воды боялась. А нужно было догонять сверстниц. Поначалу Алиса совмещала тренировки по водному поло с занятиями плаванием. И это принесло плоды. Уже где-то через два-три месяца она мало в чем уступала другим девочкам», — вспоминает Константин Пантелеев.

И еще одна любопытная деталь. Алиса сразу же встала на ворота. И заслужила симпатию у канадских ватерполисток. Дело в том, что многие девочки не горят желанием быть голкипером. Боятся, что им прилетит в голову мяч после сильного броска. Никто не хочет затем ходить в школу с синяками под глазами.

«Вообще-то, и я тоже порой боюсь. Страшно ведь, когда мяч с огромной скоростью летит тебе в лицо. Но я переборола свои страхи. Я люблю стоять в воротах и защищать команду, отбивать броски. Особенно если получается делать крутые сейвы. Они придают уверенность и мне, и партнерам по команде», — добавляет Алиса.

* * *

Спортом в Канаде заниматься модно. Эта страна известна не только благодаря сильным хоккейным традициям. Хорошо развит здесь керлинг, велоспорт, легкая атлетика. С недавних пор люди активно интересуются футболом. Возможно, благодаря тому, что в 2026 году здесь состоится чемпионат мира (этот турнир также пройдет в США и Мексике. — Прим. авт.).

«Площадок для занятий спортом в Канаде великое множество. Выходишь на улицу — а там постоянно на прогулке велосипедисты или бегуны. Что касается бассейнов, то их тут тоже много. Но они больше рассчитаны на массовое плавание. Возможно, специализированные центры для топовых спортсменов находятся в других городах, но у нас звездой плавания не станешь», — рассказывает Константин Пантелеев.

Семья Пантелеевых живет в Монреале, франкоговорящем городе Канады. Алису можно назвать полиглотом — свободно разговаривает на русском, французском и английском языках. В колледже, понятное дело, занятия ведутся на французском и английском. Ну а дома Пантелеевы разговаривают только на русском. Так решил глава семейства. Ему важно, чтобы дочь не забывала язык своей родины.

Впереди новый учебный год. Пантелеевы уже вернулись в Канаду. Какие дальнейшие планы и перспективы у Алисы? Она планирует и дальше заниматься водным поло, выйти на новый уровень мастерства. Важно будет и то, в какой университет она поступит. Конечно же, она мечтает о том, чтобы когда-нибудь попасть в сборную Канады, вместе с ней отправиться на Олимпийские игры. Но понимает, что думать об этом пока рано.

Есть и другой вариант: вернуться в Россию, пробиться в состав профессиональной команды, той же «Динамо-Уралочки» например. Константин Пантелеев не исключает такого варианта, если дочка этого захочет — он готов вернуться ради нее на родину. Но Алиса честно говорит: возвращаться в Россию не очень хочет. Она видит свою жизнь в Канаде.

«Я мечтаю связать свою жизнь с водным поло, потому что этот спорт мне очень нравится. Я стремлюсь реализовать себя в этой области, но осознаю, что не все может пойти по плану. Если возникнут трудности, я попробую себя в чем-то другом. Однако я точно знаю, что водное поло помогло мне стать более уверенной в себе, сформировало мой характер и сделало меня более ответственной и дисциплинированной. Это важный урок, который я усвоила к 13 годам»…

Фото: Дмитрий Сопильняк (ИА «Первое областное») и из личного архива семьи Пантелеевых.