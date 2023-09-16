«Руна» и МБА завоевали Кубок России по баскетболу 3×3 в Челябинске

В финальных поединках они победили Inanomo и COP-Petersburg

«Мы активно развиваем баскетбол в регионе. Точка роста у нас, конечно, баскетбольный клуб „Челбаскет“. В этом году наша команда вышла в Суперлигу. Мы развиваем все направления баскетбола, включая баскетбол 3×3. Это очень зрелищный, интересный вид спорта. Нам доверяет Федерация баскетбола России, мы заключили соглашение с президентом Федерации Андреем Кириленко и договорились, что Челябинск на регулярной основе будет принимать соревнования. Я очень рад, что большой зрительский интерес вызвали конкретно эти соревнования. Как всегда, организация на самом высоком уровне»,

— рассказал губернатор Алексей Текслер.

В Челябинске завершился Кубок России по баскетболу 3×3, победителями которого стали московские команды «Руна» и МБА. В решающих матчах за трофей они победили Inanomo Gold и COP-Petersburg соответственно. В награждении чемпионов страны принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, передает корреспондент ИА «Первое областное».На корте челябинского ТРК «Таганай» на протяжении трех дней сражались 24 мужские и 16 женских команд. Среди них и шесть южноуральских коллективов: мужские клубы «Курчатов» (Челябинск), «Металлург» (Магнитогорск), «Уралец» (Златоуст) и «Сатурн» (Челябинск), а также две челябинские команды девушек — «Позитив» и «Кобра».В четвертьфинал соревнований вышел только челябинский «Курчатов», который во второй день соревнований обыграл медийную команду «Hoops» и «Самару». Но, к сожалению, челябинцы уступили с минимальным счетом будущим победителям «Руне» — 19:20.В матче за выход в 1/2 плей-ин челябинцы встретились с питерским «ЦОП Bad Boys», которые, спойлер займут третье место. Наши спортсмены навязали борьбу опытной команде, но не смогли забрать победу на родном корте. Однако южноуральским болельщикам и игрокам не стоит расстраиваться. Обновленный состав «Курчатова» показал, что может играть на равных с лучшими клубами страны.Помимо зрелищного баскетбола болельщики насладились выступлением известного артиста. В финальный день Кубка России хедлайнером стал хип-хоп-исполнитель Obladaet. В «Таганае» прозвучали его известные треки: For mula, Sleepkno, Kenny и другие. После выступления артиста на челябинской площадке состоялись финальные игры турнира.Среди женщин лучшими командами стали COP-Petersburg (Санкт-Петербург) и МБА (Москва). Решающая игра прошла в конкурентной борьбе, девушки оставляли на корте все свои силы. Кульминацией матча стали последние 19 секунд, где баскетболистки МБА реализовали три штрафных броска, они и принесли столичной команде долгожданный трофей — 17:14! Самым ценным игроком Кубка России 3×3 стала Анастасия Щеколдина (МБА).Финал соревнований в мужском турнире стал «московским». В него вышли столичные команды «Руна», которая в полуфинале обыграла «ЦОП Bad Boys» (Санкт-Петербург) — 21:16 и Inanomo Gold, победивший Stella-Pro (Екатеринбург) со счетом 21:11. В матче за третье место «плохие парни» в жесткой борьбе вырвали победу у «уральских» баскетболистов — 19:15.В решающем поединке за Кубок страны баскетболисты «Руны» с первых минут завладели небольшим преимуществом, которое удерживали до конца встречи. Победу московской команде принесли два точных броска с линий штрафных от разыгрывающего Ильи Сидоренко. Он получил титул MVP-турнира, а его команда победила со счетом 21:19.В церемонии награждения победителей и призеров приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, президент региональной Федерации баскетбола Николай Сандаков и исполнительный директор РФБ Владимир Дячок.За эти три дня челябинские любители баскетбола 3×3 получили яркие эмоции и эстетическое наслаждение от просмотра игры лучших игроков страны. Отдельные слова благодарности Фонду поддержки спорта Челябинской области, руководству РФБ и губернатору Алексею Текслеру. Именно они и стали главными инициаторами того, чтобы эти соревнования прошли в Челябинске.