Сегодня, 16 мая, Международный олимпийский комитет (МОК) объявил тендер на показ Олимпийских игр 2026 и 2028 годов. Из него заранее исключили Россию и Беларусь. Заявки принимались до 25 апреля. Об этом сообщает sports. ru ссылаясь на пресс-релиз Международного олимпийского комитета.

Если ситуация не изменится, то в России и Беларуси не будет легальных трансляций Олимпийских игр 2026 года (Милан) и 2028 года (Лос-Анджелес).

Напомним, что российских и белорусских спортсменов отстранили от участия в Паралимпиаде в Пекине. Также сборную России отстранили от участия в международных хоккейных соревнованиях. Под соответствующие санкции попала и команда Беларуси.