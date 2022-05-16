Сегодня, 16 мая, Международный олимпийский комитет (МОК) объявил тендер на показ Олимпийских игр 2026 и 2028 годов. Из него заранее исключили Россию и Беларусь. Заявки принимались до 25 апреля. Об этом сообщает sports. ru ссылаясь на пресс-релиз Международного олимпийского комитета.
Если ситуация не изменится, то в России и Беларуси не будет легальных трансляций Олимпийских игр 2026 года (Милан) и 2028 года (Лос-Анджелес).
Напомним, что российских и белорусских спортсменов отстранили от участия в Паралимпиаде в Пекине. Также сборную России отстранили от участия в международных хоккейных соревнованиях. Под соответствующие санкции попала и команда Беларуси.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Импортозамещение Миасс Мнения Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... Моя деревня