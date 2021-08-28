Российскую команду пловцов дисквалифицировали на Паралимпийских играх в Токио

По мнению судей, наша сборная нарушила правила в смешанной эстафете

Сегодня, 28 августа, на Паралимпиаде-2020 завершилась программа соревнований по плаванию. В заключительном виде программы, эстафете 4×100 м вольным стилем сборная России с челябинкой Валерией Шабалиной приплыла к финишу третьей, но ее результат был аннулирован. По мнению судей, нашей командой были нарушены правила при передаче эстафеты.

В финале смешанной эстафеты 4×100 м вольным стилем российская четверка пловцов считалась одним из претендентов на медали. Среди семи участников решающего сражения за золото Игр наша команда имела второй результат после британцев. Внимание российских болельщиков было приковано к Валерии Шабалиной, которая должна была плыть на последнем этапе. Челябинская спортсменка могла завоевать третью медаль Паралимпийских игр в Токио.

К сожалению, выступление сборной России в финале не задалось с первых метров дистанции. Стартовавший первым Михаил Кулябин передал эстафету лишь четвертым со значительным отставанием от лидеров. Стартовавший вторым Вячеслав Емельянцев сумел вывести нашу команду на второе место, но надо учесть, что на этот этап соперники выставили девушек. Ольга Потешкина на третьем этапе, напротив, вынуждена была состязаться с мужчинами. В итоге Валерия Шабалина на заключительном отрезке дистанции стартовала с третьей позиции без шансов исправить положение — слишком далеко впереди были британцы и австралийцы.

Челябинская спортсменка сохранила за собой третью позицию, несколько сократив отставание от команды Австралии. Однако уже после финиша судьи приняли решение дисквалифицировать нашу команду за нарушение правил при передаче эстафеты. По всей видимости, на одном из этапов российский спортсмен стартовал раньше положенного времени.

Победу же с новым мировым рекордом одержали британские спортсмены — 3.40,63. Второе место у представителей Австралии (3.46,38), а замкнули тройку призеров после дисквалификации российской команды спортсмены из Бразилии (3.51,23).

Напомним, что на Паралимпийских играх-2020 в Токио челябинская спортсменка Валерия Шабалина уже завоевала две золотые медали — на дистанциях 100 м баттерфляем и 200 м вольным стилем. Ей предстоит выйти на старт еще в трех видах программы.