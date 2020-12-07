Российское правительство утвердило стратегию развития физкультуры и спорта до 2030 года

В документе изложены основные направления работы на следующие десять лет.

Правительство России утвердило стратегию развития физкультуры и спорта на десять лет. Она разработана федеральным министерством спорта с учётом федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».



Стратегия разработана до 2030 года. Она, как утверждается, охватывает различные аспекты в развитии физической культуры и спорта в стране. Один из ключевых — повышение конкурентоспособности российского спорта на международной арене и доведение числа занимающихся физической культурой до 70%.

«Принятие Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года — важнейший шаг для дальнейшего развития спортивной сферы нашей страны. При разработке Стратегии мы руководствовались тем, что у каждого жителя России должны быть равные возможности заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни. В результате реализации Стратегии к 2030 году 70% россиян будут заниматься спортом на регулярной основе»,— отметил Министр спорта РФ Олег Матыцин.

Для достижения всех целей определены приоритеты, решающие вопросы развития системы здоровьесбережения и физического развития жителей страны, выявления и сопровождения спортивных талантов, создания комфортной и безопасной среды, цифровой трансформации. Также планируется совершенствование механизмов взаимодействия с федерациями, НКО и субъектами ведомственного и корпоративного спорта. Помимо этого продолжится стимулирование инвестиционной привлекательности сферы.

«Стратегия-2030 — это главный и основополагающий документ, по которому будут развиваться физическая культура и спорт в нашей стране, в том числе и в Челябинской области. В ней много аспектов и пунктов, которые станут настольной книгой для всех специалистов нашей отрасли. Спорт высших достижений и массовый спорт, система организации и управления, подготовка спортивного резерва и функционирование детско-юношеских спортивных школ, реализация комплекса „Готов к труду и обороне“, проведение спортивно-массовых мероприятий для всех групп и возрастов населения и так далее. Все эти направления будут развиваться в соответствии с принятой Стратегией-2030»,— заявил министр спорта Челябинской области Леонид Одер.

Отметим, один из инструментов вовлечения жителей России в регулярные занятия физкультурой и спортом — повышение эффективности реализации комплекса «Готов к труду и обороне». В документе обозначены важные направления работы на следующие десять лет.