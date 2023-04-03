Всемирная федерация тхэквондо приняла решение допустить российских спортсменов на соревнования под эгидой организации. Российские и белорусские атлеты будут соревноваться в нейтральном статусе вне командного зачета. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на главного тренера сборной России Вадима Иванова.
«Час назад закончился совет Всемирной федерации тхэквондо. Принято решение о допуске российских и белорусских спортсменов. Первым стартом, который пройдет с ними, будет чемпионат мира в Азербайджане», — приводит слова главного тренера сборной России Вадима Иванова ТАСС.
Союз тхэквондо России отметил, что российские и белорусские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе и вне командного зачета. При этом совет Всемирной федерации тхэквондо одобрил создание комитета для подтверждения соответствия участвующих спортсменов и сопровождающего персонала рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК).
Тхэквондисты из Челябинской области регулярно занимают призовые места на всероссийских соревнованиях. Одним из лидеров сборной России является челябинка Татьяна Минина. Спортсменка — воспитанница челябинской СШОР «Коре» и занимается под руководством заслуженных тренеров России Александра Энса и Анны Селютиной. Ближайшие международные соревнования — чемпионат мира в Азербайджане — пройдет с 29 мая по 6 июня.
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