Российских паралимпийцев допустили до международных соревнований

Они смогут выступать на всех турнирах со своим флагом и гимном... в 5 видах спорта

Сегодня, 27 сентября, на заседании генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета (МПК) принято судьбоносное решение для российского спорта. На ней в ходе голосования было принято решение о полном восстановлении Паралимпийского комитета России в МПК. Это значит что наши спортсмены с ограниченными возможностями здоровья смогут выступать во всех соревнованиях с флагом и гимном, но пока лишь по пяти видам спорта, сообщает Паралимпийский комитет России.

Голосование на ассамблеи МПК проходило в Сеуле в два этапа. Против полной приостановки членства ПКР в МПК проголосовали 111 делегатов, за данное решение — 55 делегатов. За полное восстановление членства ПКР проголосовал 91 делегат, против — 77 делегатов, говорится в сообщении.

Это значит, наши паралимпийцы будут участвовать с флагом и гимном РФ и другими национальными атрибутами в Паралимпийских играх и соревнованиях по видам спорта, функции международных федераций по которым выполняет Международный паралимпийский комитет. Это — легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж‑хоккей, пулевая стрельба.

«Это важный вклад в развитие международного паралимпийского движения и пример того, что права спортсменов должны защищаться без дискриминации по национальному и политическому признакам. ПКР приложит все усилия чтобы на ближайших международных соревнованиях, проводимых под эгидой МПК, атлеты выступали с гимном и флагом», — сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России.

Министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев расценил восстановление членства ПКР в МПК как важный шаг для полного возвращения прав отечественным атлетам на международной арене.

Напомним, что ближайшие Паралимпийские игры пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо с 6 по 15 марта 2026 года. В том же году, с 6 по 22 февраля там же пройдут зимние Олимпийские игры.