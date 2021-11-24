Российских конькобежцев не пускают в США на этап Кубка мира

Причина — отсутствие вакцин, одобренных Всемирной организацией здравоохранения

Сборная России по конькобежному спорту рискует пропустить этап Кубка мира, который должен пройти 3—5 декабря в Солт-Лейк-Сити из-за отсутствия вакцинированных атлетов одобренными американской системой здравоохранения препаратами. Нашей команде не согласовали въезд в страну представители оргкомитета соревнований и Международного союза конькобежцев (ISU), сообщает Союз конькобежцев России.

Ведущие российские конькобежцы, среди которых и челябинка Ольга Фаткулина, вынуждены были вернуться из Амстердама на родину. Они не смогли вылететь в США для участия в этапе Кубка мира из-за проблем с вакцинами.

«Наши спортсмены из-за того, что не привиты одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вакцинами от коронавируса, вынуждены вылететь в Россию. Для участия в Кубке мира в Солт-Лейк-Сити им требуется специальное разрешение на въезд в Соединенные Штаты от оргкомитета турнира и американских властей»,— сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева федеральным СМИ.

По ее словам, конькобежцы вынуждены были вылететь в Россию, где будут на базе в Коломне тренироваться в ожидании возможности поехать на соревнования. «Надежды на то, что мы сможем вылететь на Кубок мира в Солт-Лейке, призрачны», — добавила Барышева.

Стоит заметить, что этапы Кубка мира играют определяющую роль при распределении квот на зимние Олимпийские игры — 2022. Спортсмены, набравшие наибольшее количество баллов на этих соревнованиях и выполнившие нормативы, получают путевки на Игры в Пекин. В случае пропуска подобных турниров их шансы на участие в главных зимних стартах четырехлетия существенно снижаются.

Руководители Союза конькобежцев России планируют обратиться во всевозможные международные инстанции, поскольку, по их мнению, «страну лишают возможности наравне с другими сборными отобраться на Олимпийские игры».