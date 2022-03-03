Сегодня, 3 марта, Международный паралимпийский комитет (МПК) отстранил от участия российских и белорусских спортсменов в Паралимпиаде в Пекине. Национальные комитеты, команды и спортсмены отказывались соревноваться с россиянами и белорусами, сообщает пресс-служба МПК.
Напомним, что вчера Международный паралимпийский комитет (МПК) разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в зимних Паралимпийских играх в нейтральном статусе под флагом МПК без включения их результатов в медальный зачет Паралимпиады.
Паралимпиада в Пекине пройдет с 4 по 13 марта. Будут разыграны 78 комплектов медалей в биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге на колясках, лыжном спорте, сноуборде и следж-хоккее.
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