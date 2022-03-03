Российских и белорусских спортсменов отстранили от участия в Паралимпиаде в Пекине

Об этом сообщил Международный паралимпийский комитет

Сегодня, 3 марта, Международный паралимпийский комитет (МПК) отстранил от участия российских и белорусских спортсменов в Паралимпиаде в Пекине. Национальные комитеты, команды и спортсмены отказывались соревноваться с россиянами и белорусами, сообщает пресс-служба МПК.



Напомним, что вчера Международный паралимпийский комитет (МПК) разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в зимних Паралимпийских играх в нейтральном статусе под флагом МПК без включения их результатов в медальный зачет Паралимпиады.



Паралимпиада в Пекине пройдет с 4 по 13 марта. Будут разыграны 78 комплектов медалей в биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге на колясках, лыжном спорте, сноуборде и следж-хоккее.

