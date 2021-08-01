Российские ватерполистки вышли в четвертьфинал Олимпийских игр

В заключительном матче группового этапа наша команда обыграла соперниц из Японии

На Олимпийских играх в Токио завершился групповой этап турнира по водному поло среди женских команд. Сборная России с тремя ватерполистками златоустовского клуба «Динамо-Уралочка» в составе обыграла команду Японии (20:16). Заняв третье место в группе, россиянки вышли в четвертьфинал.

Результат матча Россия — Япония не имел турнирного значения. Наша команда обеспечила себе участие в плей-офф, соперницы лишились даже теоретических шансов на выход в четвертьфинал. Тем не менее игра важна была для подопечных Александра Клейменова — после поражения от американок необходимо было наиграть состав, обрести психологическую уверенность перед решающими сражениями в плей-офф.

Сборная России выиграла уверенно, с запасом. Однако нельзя сказать, что матч для нашей команды сложился легко. После того как россиянки забили в дебюте встречи три безответных мяча, казалось, игра превратится в формальность. Но хозяева соревнований сумели выровнять положение и даже дважды выходили вперед по ходу первого тайма. Лишь к середине второго тайма обозначилось явное игровое и территориальное преимущество россиянок.

Перед последним периодом сборная России вела с разницей в «+6» мячей. Но вместо того чтобы уверенно доводить дело до победы, умудрилась растерять преимущество. За 3 минуты до финального свистка японки сократили отставание до двух мячей. И все же в концовке встречи наша команда сумела сохранить преимущество в счете и выиграть 20:16.

Отметились результативностью в матче и ватерполистки из златоустовского клуба «Динамо-Уралочка». Мария Берснева записала на свой счет 3 забитых мяча, Эльвина Каримова уверенно реализовала выход 1 на 1 в контратаке. Еще одна южноуральская спортсменка, голкипер Евгения Головина, провела весь матч на скамейке запасных.

Послезавтра, 3 августа, состоятся четвертьфинальные поединки. Соперник сборной России определится позже после того, как будут сыграны все матчи в группе «А». На второе место здесь претендуют команды Испании, Австралии и Нидерландов.