Российские ватерполистки сыграли вничью со сборной Венгрии на Олимпийских играх

Битва двух равных соперников завершилась со счетом 10:10

Сегодня, 26 июля, на олимпийском турнире по водному поло в Токио завершился очередной матч группового этапа, в котором российская женская команда сыграла вничью со сборной Венгрии. За семь минут до конца финальной сирены нашу команду спасла от поражения капитан Екатерина Прокофьева.

У женских ватерпольных сборных России и Венгрии давнее противостояние. На крупных международных турнирах эти команды неоднократно встречались друг с другом. Их матчи, как правило, проходили в равной борьбе. Не стал исключением и поединок в рамках олимпийского турнира на Играх в Токио.

На протяжении практически всего матча венгерки были впереди. К его середине их преимущество достигло «+3» мячей — 5:8. И лишь под занавес встречи россиянкам удалось сократить отставание до минимума. В последнем, четвертом, периоде команды имели равные шансы на успех, стали строже действовать в обороне. За 2,5 минуты до конца матча венгерки увеличили отрыв — 8:10. Однако сначала Евгения Иванова провела ответную контратаку, а за семь минут до финальной сирены Екатерина Прокофьева точным броском выравняла положение — 10:10!

В составе российской команды на матч были заявлены три ватерполистки из златоустовского клуба «Динамо-Уралочка». Голкипер Евгения Головина весь матч провела на скамейке для запасных. Эльвина Каримова сыграла 19 минут и записала на свой счет один забитый мяч. Мария Берснева трудилась больше в обороне, не отметившись голами.

На групповом этапе нашей команде предстоит сыграть еще два матча: 30 июля с американками, 1 августа с японками. Ранее сборная России выиграла у команды из Китая — 18:17.