Российские ватерполистки разгромили Канаду и вышли в финал Кубка мира

В полуфинале наша команда выиграла у соперниц 24:6 и гарантировала себе участие в Суперфинале

Женская сборная России по водному поло продолжает триумфальное шествие на Кубке мира на Мальте. В полуфинальном матче второго дивизиона россиянки разгромили команду Канады со счетом 24:6 и обеспечили себе место в финале турнира, а также путевку в суперфинал, который пройдет в Сиднее с 22 по 26 июля. В составе нашей команды важную роль играют три ватерполистки «Динамо-Уралочки» из Златоуста, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Российская команда подошла к плей-офф в статусе одного из фаворитов турнира. На групповом этапе подопечные Сергея Маркоча одержали три победы с общим счетом 86:20. В четвертьфинале они уверенно переиграли сборную Бразилии — 22:5. Канадки, в свою очередь, в четвертьфинале оказались сильнее британок (14:9).

Уже к концу первого периода стало ясно: российская команда не оставит сопернику ни шанса. Первая восьмиминутка завершилась со счетом 3:0 в пользу россиянок. Канадки сумели ответить лишь одним голом, на который Мария Макарова ответила дублем — 5:1 после первого периода.

Во втором отрезке наши девушки только прибавили. Счет вырос до 10:1, затем до 13:3 — с таким преимуществом сборная России ушла на перерыв. После большой воды игра не изменилась. Россиянки продолжали забивать, не снижая темпа. Итог встречи — 24:6.

Лучшим бомбардиром матча признана Мария Макарова, забросившая пять мячей. Также ярко проявили себя Белла Маркоч, Анастасия Адикова и Ольга Лупиногина.

В финале россиянки сыграют с победителем пары Китай — Хорватия. Финал состоится сегодня, 26 апреля. Главное же достижение уже в кармане: выход в суперфинал Кубка мира, который пройдет в Австралии с 22 по 26 июля.

Отметим, что сборная России выступает на международной арене после долгого перерыва — и делает это ярко, с флагом и гимном. В состав национальной команды были привлечены три ватерполистки «Динамо-Уралочки» из Златоуста — Мария Макарова, Ольга Лупиногина и Полина Попова.