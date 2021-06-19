Российские ватерполистки проиграли США в полуфинале Мировой лиги

В Суперфинале спортсменки сразятся за бронзу со сборной Канады

Накануне вечером, 18 июня, сборная России по водному поло не смогла пробиться в финал Мировой лиги среди женщин, потерпев поражение в матче с США в 1/2 финала. Игра завершилась со счетом 17:8 в пользу заокеанской команды.

В первом периоде сборная России, в состав которой вошли три ватерполистки из златоустовского клуба «Динамо-Уралочка», проиграла соперницам со счетом 3:5. Во втором периоде российская команда не смогла забить ни одного мяча. Третий период завершился со счетом 1:4 в пользу команды США, четвертый — со счетом 4:4.

Таким образом сегодня, 19 июня, в Суперфинале Мировой лиги российские спортсменки проведут матч за бронзу со сборной Канады, которая накануне проиграла команде Венгрии.

Напомним, турнир по водному поло проходит с 14 по 19 июня на арене Olympic Aquatic Center в Афинах. Российские спортсменки в группе «А» проиграли Канаде и выиграли у команд Венгрии и Японии, а также в четвертьфинале обыграли сборную Греции.