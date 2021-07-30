Российские ватерполистки потерпели сокрушительное поражение от американок на Олимпийских играх

Наша команда уступила на групповом этапе сборной США со счетом 5:18

На Олимпийских играх в Токио завершился матч группового этапа турнира по женскому водному поло между сборными России и США. Наша команда не смогла на равных бороться с одним из главных фаворитов турнира, уступив со счетом 5:18.

Для российской команды матч против американок стал уже третьим на турнире. В стартовом поединке подопечные Александра Гайдукова обыграли сборную Китая (18:17), а 28 июля сыграли вничью с Венгрией (10:10). Сборная США, которую специалисты называют главным претендентом на победу в Олимпийских играх, ранее выиграла у китаянок (12:7) и сенсационно уступила венгеркам (9:10).

В поединке против американок тренерский штаб сборной России выпустил с первых минут трех ватерполисток из златоустовского клуба «Динамо-Уралочка» — Евгению Головину, Марию Берсневу и Эльвину Каримову. Они, как и вся команда, не смогли проявить себя.

С первых минут матча сборная США обрушила град атак на ворота россиянок. Американки играли лучше во всех компонентах игры, с каждым разом лишь увеличивая преимущество в счете. Россиянки попытались разнообразить свои действия, варьировали состав, но безуспешно. Первый период соперницы выиграли 5:1, второй 4:2, третий — 6:1.

Голкипер сборной России Евгения Головина провела на площадке около 32 минут. Мария Берснева и Эльвина Каримова 6 раз атаковали ворота соперника, но их броски оказались безрезультатными.

Заключительный матч группового этапа сборная России проведет против хозяек соревнований — команды Японии, занимающей последнее место в группе. Вне зависимости от исхода этого поединка наша команда обеспечила себе участие в плей-офф. Четвертьфинальный поединок состоится 3 августа.