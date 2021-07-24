Российские ватерполистки обыграли китаянок на Олимпийских играх в Токио

Три спортсменки из Златоуста помогли нашей команде одержать победу в стартовом матче турнира

На олимпийском турнире по женскому водному поло взяла старт сборная России, в составе которой выступают три спортсменки из златоустовского клуба «Динамо-Уралочка». В первом матче группового этапа наша команда в тяжелейшем поединке обыграла сборную Китая — 18:17.

В том, что поединок против китаянок получится сложным, стало ясно уже после первых минут матча. Соперницы показали, что находятся в хорошей физической форме, проводя быстрые и разящие контратаки. В первой половине игры они чаще вели в счете. Впрочем, российская команда далеко соперниц не отпускала, находила в себе силы сравнивать счет, а иногда и выходить вперед.

Исход поединка решался в заключительном, четвертом периоде. В нем ценой невероятных усилий российской команде удалось склонить чашу весов в свою пользу. Помогла в этом ватерполистка «Динамо-Уралочки» Эльвина Каримова, которая за 6 минут до финального свистка забила два гола. Победную точку в матче поставила капитан россиянок Екатерина Прокофьева.

Самыми результативными в составе сборной России стали Екатерина Прокофьева (4 заброшенных мяча), по 3 гола на свой счет записали Эльвина Каримова, Евгения Иванова и Вероника Вахитова. Ватерполистка «Динамо-Уралочки» Мария Берсенева забросила два мяча. Ее партнер по команде Евгения Головина провела на площадке 4 с половиной минуты.

Следующий матч сборная России проведет 26 июля против команды Венгрии. Начало матча в 11:30 по челябинскому времени.

Напомним, в олимпийском женском турнире в Токио представлены 10 команд. На групповом этапе они разбиты на 2 группы по 5 команд в каждой. Для выхода в плей-офф нужно финишировать в четверке сильнейших команд в группе.